شهيد متأثرًا بجراحه.. قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف في غزة

استُشهد مواطن فلسطيني، صباح اليوم الأحد، متأثرًا بجراح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، فيما شهدت مناطق متفرقة من القطاع تصعيدًا في إطلاق النار والقصف المدفعي، في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام باستشهاد المواطن إبراهيم عادل سعيد، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قرية المصدر وسط القطاع قبل أيام.

وفي جنوب القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه مناطق جنوبي وشرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي على المناطق الشرقية من المدينة.

كما استهدفت نيران الآليات العسكرية الإسرائيلية مدينة حمد والخيام المحيطة بها شمالي خان يونس، فيما وصلت طلقات نارية أطلقتها الدبابات المتمركزة قرب شارع صلاح الدين إلى مناطق وسط وغربي المدينة.

وفي شمال القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة غربي بلدة بيت لاهيا، فيما استمر إطلاق النار لساعات في محيط مستشفى كمال عدوان.

وشهدت أجواء جنوبي وشرقي خان يونس تحليقًا منخفضًا للطيران المسيّر الإسرائيلي وطائرات الاستطلاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وبحسب تقارير متطابقة، قتل جيش الاحتلال 1580 مواطنًا فلسطينيًا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فيما أصيب المئات.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام