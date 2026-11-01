بيان وزارة الخارجية بشأن الإجراءات الإيرانية المتبادلة إزاء التحركات غير القانونية والعدائية للحكومة البريطانية:



تؤكد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع إدانتها سياسات وتحركات الحكومة البريطانية المعادية لإيران، والتي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيما مبدأ احترام السيادة الوطنية وحظر اللجوء إلى إجراءات غير قانونية ضد الدول الأخرى، عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتخاذ التدابير اللازمة لصون أمن إيران ومصالحها الوطنية.

وبناءً على ذلك، تعلن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد، ورداً على الإجراءات العدائية التي اتخذتها الحكومة البريطانية خلال العام الأخير ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك المشاركة في الحرب المفروضة الأمريكية-الصهيونية على إيران، من خلال إتاحة القواعد والإمكانات العسكرية واللوجستية المتمركزة في الأراضي الخاضعة لسيادة بريطانيا، وكذلك قرار تلك الحكومة بإدراج حرس الثورة الإسلامية الإسلامي ضمن قانون التهديدات الحكومية لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٢ تير ١٤٠٥ (١٣ يوليو ٢٠٢٦)، ما يلي:



أ) اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان، يُدرج جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6)، بموجب الملاحظة ٢ من المادة ١ من قانون «تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع النظام الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية»، ضمن فئة «الجماعات المعادية»، وتُطبّق أحكام هذا القانون على هذه المؤسسة البريطانية.



ب) اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان، تخضع البحرية الملكية البريطانية (Navy Royal) وسلاح الجو الملكي البريطاني (Force Air Royal) لقانون «الإجراء المتبادل رداً على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية»، وبناءً على ذلك، يُعترف بهاتين المؤسستين باعتبارهما منظمتين إرهابيتين.



ومن البديهي أن هذه التدابير اتُّخذت وفقاً لقواعد القانون الدولي وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وستقع مسؤولية تبعاتها على عاتق الحكومة البريطانية.

المصدر: موقع المنار