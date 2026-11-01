الصين تفتح أسواقها أمام السلع الألمانية



أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ للرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الذي يزور بكين، عن استعداد الصين لاستيراد المزيد من المنتجات الألمانية عالية الجودة، في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى تعزيز العلاقات التجارية في ظل تصاعد النزعة الحمائية بين أوروبا وبكين.



وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية بأن لي حث البلدين أيضاً على التمسك بقوة بالتجارة الحرة والتعاون المفتوح.



وقال لي إن الصين مستعدة للعمل مع ألمانيا لاستخدام آليات التشاور الحكومية الدولية لتوسيع نطاق التعاون في مجالات السيارات والمواد الكيميائية والذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية والصناعات الصديقة للبيئة.



وحثَّ الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة الماضي ألمانيا على اتباع سياسة “عقلانية وعملية وودية” تجاه الصين، مستغلاً محادثاته مع شتاينماير للدفع نحو توثيق العلاقات على الرغم من تزايد الخلافات التجارية بين بكين وأوروبا.



وأشار شي إلى أن ألمانيا تمثل نموذجاً للتصنيع المتقدم والمنتجات عالية الجودة، في حين تدفع الصين عملية التحديث لديها من خلال التنمية عالية الجودة، موضحاً أن استراتيجيات التنمية لدى الجانبين متوافقة، وأن هناك آفاقاً واسعة للتعاون بينهما.



وقال شي إن الصين ترحب بالشركات الألمانية وشركات الدول الأخرى لتعميق وجودها في الصين وتقاسم منافع سوقها الضخمة. وأضاف أنه من المأمول أن يوفر الجانب الألماني بيئة أعمال نزيهة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية العاملة في ألمانيا.



وأعرب شي عن استعداد الصين للتعاون مع ألمانيا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، وتجارة الخدمات، والاقتصاد الرقمي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية المستقبلية للبلدين بشكل مشترك.

المصدر: رويترز