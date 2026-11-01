بعد اختراق قياسي.. “بينانس” تعلن استرداد 90% من الأموال المسروقة



أعلنت منصة تداول العملات المشفّرة “بينانس”، نجاحها في استرداد 90% من الأموال المسروقة بعد تعرّضها لعملية اختراق قياسية بلغت قيمتها 6.3 مليارات دولار، مشيرة إلى أنّ النسبة المتبقّية البالغة 10% تتكوّن من رموز رقمية أقل سيولة، ما قد يستغرق وقتاً أطول لاستردادها بالكميات المطلوبة.



وقالت المنصة، في بيان، إنها خصصت نحو 6.34 مليارات دولار من أموال الشركة لتغطية الخسائر، موضحةً أنّ عملية التعويض تضمّنت استخدام جزء من “صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين”، البالغة قيمته مليار دولار، وهو احتياطي من عملة “بتكوين” تحتفظ به المنصة لحماية العملاء في حال وقوع اختراقات أمنية.



وكان الرئيس التنفيذي المشارك للشركة، ريتشارد تنغ، قد وصف الاختراق، أمس الجمعة، بأنه “هجوم معقّد”، موضحاً أنه تضمّن استخدام جهاز كمبيوتر محمول مخترق وبرمجيات خبيثة صُمّمت لحذف الأدلة المتعلقة بنشاطها، ما صعّب عمليات التتبّع والتحقيق.



وأضافت “بينانس” أنّ المستخدمين الذين يمتلكون الرموز الرقمية العشرة المدرجة، وهي “بتكوين” و”إيثر” و”تيثر” و”بينانس كوين” و”سولانا” و”يو إس دي كوين” و”إكس آر بي” و”يو إس دي1″ و”ريبل يو إس دي” و”زي كاش”، سيتمكّنون من التحقّق من أنّ أصولهم مدعومة بنسبة لا تقل عن واحد إلى واحد، فور اكتمال عملية إثبات الاحتياطيات.

وأكدت المنصة أنها لا تزال ملتزمة بالجدول الزمني المعلن سابقاً لاستئناف خدمات السحب، غداً الأحد، الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.



وأعلنت منصة “بينانس”، أكبر منصة لتداول العملات المشفّرة في العالم، عن تعرّضها لـحدث أمني، الجمعة، أدى إلى تأثّر أصول يُقدّر حجمها بنحو 6.3 مليارات دولار، فيما وصفته وسائل الإعلام والشركات التحليلية بأنه “أكبر عملية اختراق وقرصنة في تاريخ صناعة التشفير”.



يُذكر أنّ منصة “بينانس” تأسست عام 2017 لتصبح بسرعة القوة المهيمنة في سوق “الكريبتو”، حيث تستحوذ وحدها على الحصة الأكبر من حجم التداول اليومي عالمياً، وتدير منظومة متكاملة تشمل عملتها الخاصة (بي ان بي) وشبكتها المستقلة للبلوكشين.

المصدر: النهار