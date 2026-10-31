قصف وغارات وتفجيرات في جنوب لبنان.. وتوغّل لقوات الاحتلال عند أطراف إبل السقي

شهدت مناطق في أقضية النبطية ومرجعيون وبنت جبيل وصور قصفاً مدفعياً وغارات وتفجيرات نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب عمليات جرف وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، فيما تقدّمت قوة من الخيام باتجاه أطراف إبل السقي، وفتّشت منازل ومنشآت زراعية.

ففي قضاء النبطية، تعرّضت المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون لقصف عنيف ومركّز مصدره مرابض الاحتلال، وتواصل استهدافها لاحقاً بقصف مدفعي متقطّع.

وألقت مسيّرة معادية قنبلة على أحد المنازل عند أطراف ميفدون لجهة زوطر الشرقية، كما انفجرت 7 مسيرات في أحد المنازل المأهولة في ميفدون، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية على المنازل عند أطراف زوطر الشرقية.

ونفّذت قوات الاحتلال، عصر اليوم، تفجيراً كبيراً في بلدة كفرتبنيت.

وفي قضاء مرجعيون، نفّذت قوات الاحتلال تفجيراً عنيفاً في محيط بلدة طلوسة، سُمع دويّه في أرجاء الجنوب وصولاً إلى مدينة صور وضواحيها، كما نفّذت تفجيراً في بلدة الخيام، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاهها.

وطاول القصف المدفعي أطراف بلدة حولا، فيما نفّذت قوات الاحتلال عملية جرف في بلدة القنطرة، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة.

وظهر اليوم، تقدّمت قوة من قوات الاحتلال من الخيام باتجاه منزل المواطن مهدي سلوم ومنزل عائلة المرحوم محمد أبو ضرغم، عند أطراف إبل السقي، وطلبت من الموجودين فيهما عدم المغادرة، بذريعة تنفيذ عملية تفتيش.

وعلى الأثر، توجّه عدد من مشايخ البلدة وفاعلياتها إلى المكان، حيث أبلغتهم القوة بنيّتها تفتيش منزلَي المواطنين سامي عادل غبار وفيصل حسين منذر بواسطة طائرة مسيّرة.

كما فتّشت القوة مزارع للدجاج والمواشي وغرفاً زراعية عند أطراف البلدة، وطلبت من بلدية إبل السقي إزالة شبكة الإنترنت عن الحي الذي يقع فيه المنزلان.

وفي قضاء بنت جبيل، طاول القصف وادي الحجير لجهة الغندورية، فيما استهدفت دبابة «ميركافا» معادية أطراف بلدة صربين بقذيفة. ونفّذت قوات الاحتلال تفجيراً في وادي الغدير، بين بلدتي صربين وحاريص.

وتعرّضت أطراف بلدة برعشيت لقصف مدفعي، كما نفّذت قوات الاحتلال تفجيراً كبيراً في البلدة، فيما استُهدفت بلدة بيت ياحون بقصف مدفعي.

وفي قضاء صور، استهدفت قوات الاحتلال المسجد في العامرية جنوب المدينة، بالقرب من حاجز الجيش. وتعرّضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي وغارة جوية.

وحلّق الطيران الحربي المعادي على علوّ منخفض في أجواء مدينة صور وجوارها، منفّذاً غارات وهمية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام