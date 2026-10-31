واشنطن تعرب عن قلقها من تأثير حصار الممرات على التجارة وتقرّ بخلافات داخل مجموعة العشرين

دعت الولايات المتحدة، السبت، إلى عدم استخدام تجارة المواد الغذائية والمنتجات الزراعية أداةً «للإكراه الاقتصادي أو السياسي»، وإلى ضمان تدفّقات آمنة وغير منقطعة للطاقة، مع إقرارها بصعوبة التوصّل إلى توافق داخل مجموعة العشرين بشأن سبل معالجة أزمات الإمداد التي تفاقمت بفعل الحربين في إيران وأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في ختام اجتماع استضافه على مدى يومين في أتلانتا بولاية جورجيا: «نحن متفقون على الأقل على هدفنا وعلى إدراكنا أن هذه مشكلة خطيرة، رغم أنني لا أستطيع القول إننا متفقون على كيفية حلّها».

وأشار إلى تفاقم مشكلات الأمن الغذائي نتيجة تعذّر وصول الطاقة والأسمدة والمنتجات الزراعية إلى وجهاتها بسبب الهجمات على الممرات البحرية، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وفي أعقاب الرد الإيراني على الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية في وقت سابق من العام الجاري.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين: «من المهم أن يتفق المجتمع الدولي على أنه لا ينبغي استخدام التجارة في المواد الغذائية والمنتجات الزراعية أداةً للإكراه الاقتصادي أو السياسي».

وشدّد البيان أيضاً على ضرورة ضمان «تدفّقات آمنة ومرنة وغير منقطعة للطاقة، بما في ذلك الملاحة الآمنة» عبر الممرات المائية.

وقال روبيو إن شركاء مجموعة العشرين باتوا يقرّون عموماً بأهمية قضايا حرية الملاحة وسلاسل إمداد المعادن الحيوية والأمن الغذائي، لكنه أكد أن حلّ هذه المشكلات يتطلب عملاً كبيراً في ظل التحديات الناجمة عن الحربين في إيران وأوكرانيا.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بصورة حادة منذ إغلاق طهران مضيق هرمز، الممر الرئيسي لنقل النفط، رداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وخلال الاجتماع، سعى مسؤولون أوروبيون إلى زيادة الضغط على موسكو، ولا سيما للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في البحر الأسود، الذي يشكّل ممراً رئيسياً لتصدير المنتجات الزراعية.

ورداً على سؤال عن إمكان التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، قال روبيو إن هناك اهتماماً دولياً متزايداً بالعمل من أجل اتفاق، مضيفاً: «نودّ تحقيق ذلك. فهو لا ينهي الحرب، لكنه يحلّ على الأقل جانباً محدداً منها».

وعُقدت محادثات مجموعة العشرين، التي تضم اقتصادات كبرى، بينها الصين وفرنسا وألمانيا والهند واليابان وروسيا، قبل أيام من انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، حيث يشكّل ارتفاع أسعار الطاقة أحد أبرز شواغل الناخبين.

ويسبق الاجتماع قمة قادة المجموعة المقرّرة في منتصف كانون الأول/ديسمبر في منتجع دورال التابع للرئيس دونالد ترامب بمدينة ميامي.

المصدر: أ.ف.ب.