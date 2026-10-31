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    لبنان

    الأمن العام يوقف سورياً قادماً من أكرا ويضبط 40 كلغ من الكوكايين في حقائبه

      أعلنت المديرية العامة للأمن العام توقيف السوري (ب.ح.) لدى وصوله من أكرا إلى لبنان عند الساعة الثامنة مساءً، وضبط 40 كيلوغراماً من الكوكايين في حقيبتَيه، إضافة إلى أجهزة تعقّب إلكترونية من نوع «إيرتاغ» وُضعت داخل الطرود.

      وأوضح مكتب شؤون الإعلام، في بيان، أن الموقوف كان موضع رصد ومتابعة من المديرية منذ انطلاقه حتى وصوله إلى لبنان، وأن عناصر استقصاء الأمن العام في المطار راقبوه منذ خروجه من الطائرة وحتى تسلّمه حقيبتَيه.

      وأضاف أنه عند وصوله إلى نقطة الجمارك، جرى التنسيق مع عناصرها وتفتيشه، فتبيّن وجود 40 علبة تحتوي كل منها على كيلوغرام واحد من الكوكايين، بإجمالي 40 كيلوغراماً، إلى جانب أجهزة التعقّب الإلكترونية.

      وأشار البيان إلى توقيفه وحجز المضبوطات، فيما تتواصل التحقيقات بإشراف القضاء المختص لتحديد كامل ملابسات الشبكة وتوقيف باقي المتورّطين.

      المصدر: الامن العام

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