السبت   
   31 10 2026   
   19 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 22:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    هاشم: شقّ طريق جنوب شبعا يوسّع الاحتلال ويكشف تحضيرات لمرحلة جديدة في حاصبيا والعرقوب

      اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم أن استكمال العدو الإسرائيلي شقّ الطريق جنوب بلدة شبعا يشكّل خطوة لتوسيع مساحة الأراضي المحتلة، ويحمل دلالات على مخططاته في المناطق الجنوبية التي لا تزال خارج سيطرة جيش الاحتلال، ونواياه للتحضير لمرحلة جديدة في حاصبيا والعرقوب، بهدف الإمساك بالمسالك المؤدية إلى البقاع والسيطرة عليها.

      وسأل هاشم: «ماذا جنينا من إطار الاتفاق حتى اليوم، بين جولة وأخرى، إلا مزيداً من العدوان وتوسيع الاحتلال؟ وإلى متى سيبقى صمت الوسيط بما يخدم مصلحة الكيان الصهيوني، ويؤدي إلى مزيد من الضغوط على وطننا لإخضاعه لإرادة العدو؟».

      وأضاف أن التطورات الراهنة تستدعي مزيداً من الانتباه إلى «الخطر الوجودي الذي يتهدّد وطننا»، مشدّداً على أن التقارب الوطني ووحدة الموقف هما العامل الأساسي لحماية لبنان وتحصينه، قبل البحث عن ذلك «في مكان لا يليق بكرامته ووجوده التاريخي».

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الأمن العام يوقف سورياً قادماً من أكرا ويضبط 40 كلغ من الكوكايين في حقائبه

      الأمن العام يوقف سورياً قادماً من أكرا ويضبط 40 كلغ من الكوكايين في حقائبه

      كرامي من طرابلس: التعليم الرسمي يواجه خطراً وجودياً والإصلاح ضرورة لضمان استمراره

      كرامي من طرابلس: التعليم الرسمي يواجه خطراً وجودياً والإصلاح ضرورة لضمان استمراره

      آخر التطورات الميدانية والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، ينقلها مراسلنا سامر حاج علي

      آخر التطورات الميدانية والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، ينقلها مراسلنا سامر حاج علي