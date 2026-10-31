هاشم: شقّ طريق جنوب شبعا يوسّع الاحتلال ويكشف تحضيرات لمرحلة جديدة في حاصبيا والعرقوب

اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم أن استكمال العدو الإسرائيلي شقّ الطريق جنوب بلدة شبعا يشكّل خطوة لتوسيع مساحة الأراضي المحتلة، ويحمل دلالات على مخططاته في المناطق الجنوبية التي لا تزال خارج سيطرة جيش الاحتلال، ونواياه للتحضير لمرحلة جديدة في حاصبيا والعرقوب، بهدف الإمساك بالمسالك المؤدية إلى البقاع والسيطرة عليها.

وسأل هاشم: «ماذا جنينا من إطار الاتفاق حتى اليوم، بين جولة وأخرى، إلا مزيداً من العدوان وتوسيع الاحتلال؟ وإلى متى سيبقى صمت الوسيط بما يخدم مصلحة الكيان الصهيوني، ويؤدي إلى مزيد من الضغوط على وطننا لإخضاعه لإرادة العدو؟».

وأضاف أن التطورات الراهنة تستدعي مزيداً من الانتباه إلى «الخطر الوجودي الذي يتهدّد وطننا»، مشدّداً على أن التقارب الوطني ووحدة الموقف هما العامل الأساسي لحماية لبنان وتحصينه، قبل البحث عن ذلك «في مكان لا يليق بكرامته ووجوده التاريخي».

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام