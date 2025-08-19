الثلاثاء   
   19 08 2025   
   25 صفر 1447   
   بيروت 15:46
    عاجل

    ترامب: سيتم توفير بعض الضمانات الأمنية لأوكرانيا لكن لا يمكنهم الانضمام لـ “الناتو” كما يمكن تقديم الضمانات الأمنية الأمريكية المحتملة “جويا”