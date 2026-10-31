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    دولي

    توقيف 48 متظاهراً في لندن دعماً لـ«بالستاين أكشن» قبيل جلسة قضائية بشأن حظرها

      أوقفت الشرطة البريطانية 48 شخصاً، السبت، خلال تجمع أمام السفارة الأمريكية في لندن دعماً لحركة «بالستاين أكشن» المحظورة والمصنّفة «إرهابية»، قبل أيام من جلسة أمام المحكمة العليا للنظر في الطعن بقرار الحظر.

      وقالت شرطة لندن عبر منصة «إكس» إن عناصرها موجودون في الموقع ويواصلون عمليات التوقيف، بعدما شارك مئات الأشخاص في التجمع، ورفع معظمهم لافتات كُتب عليها: «أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم بالستاين أكشن».

      وصنّفت الحكومة البريطانية الحركة المؤيدة للفلسطينيين «إرهابية» في تموز/يوليو 2025، بعد احتجاجات نفّذها نشطاؤها، ولا سيما في قاعدة للقوات الجوية الملكية وموقع لشركة الأسلحة التابعة للكيان الإسرائيلي «إلبيت سيستمز». كما صنّفتها الولايات المتحدة في آب/أغسطس «منظمة إرهابية أجنبية».

      وأيّد القضاء، في مرحلة الاستئناف، قرار الحظر في حزيران/يونيو، لكن هدى عموري، إحدى المؤسِّسات المشاركات للحركة، طعنت فيه أمام المحكمة العليا، التي يُقرّر أن تنظر في القضية يومَي الأربعاء والخميس. وفي الأثناء، يعرّض أي تعبير عن دعم الحركة صاحبه للملاحقة القضائية.

      وبالتزامن مع تجمع لندن، نُظّمت تظاهرة أخرى في إدنبرة باسكتلندا. وأحصت منظمة «دافعوا عن هيئات المحلفين»، المنظِّمة للتظاهرات الداعمة للحركة، أكثر من 3900 عملية توقيف منذ حظرها، من دون احتساب توقيفات السبت.

      وقال ستيف ماسترز، وهو عسكري سابق في سلاح الجو الملكي يبلغ 56 عاماً، لوكالة فرانس برس: «لا يوجد أي أساس قانوني لهذا الحظر. فوصفهم بالإرهابيين ليس سوى إجراء سياسي بحت، وهو ما يفرغ مفهوم الإرهاب ذاته من قيمته».

      وأكد ماسترز، الذي سبق أن أُوقف أربع مرات، أهمية مواصلة الضغط على الحكومة والقضاء من خلال التظاهر.

      أما مارجي مانسفيلد، وهي مستشارة مالية سابقة تبلغ 70 عاماً، فقالت إنها أُوقفت نحو عشر مرات، رغم أنها لم تشارك في أي تظاهرة قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023 والحرب الإسرائيلية في غزة.

      وأعربت عن أمل ضئيل بشأن جلسة المحكمة العليا، قائلة لوكالة فرانس برس: «بدأت ثقتي في النظام القضائي تنحسر»، ومشدّدة على أنه «لا يوجد ما يشير إلى أن الحكومة على وشك التراجع عن موقفها».

      المصدر: أ.ف.ب.

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