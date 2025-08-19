الثلاثاء   
   19 08 2025   
   25 صفر 1447   
   بيروت 15:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ترامب: أريد أن يلتقي بوتين وزيلنسكي وعلاقاتي معهما جيدة والأوروبيون يريدون إنهاء الحرب المروعة في أوكرانيا وآمل أن يتعامل بوتين بشكل جيد وأن يظهر زيلنسكي بعض المرونة