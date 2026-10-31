رضائي: الدول تحدثت بحزم ضد “إسرائيل” خلال الاجتماع الرباعي في طهران ووزير الدفاع السعودي قال لي إن “إسرائيل” ستتجه بعد إيران إلى تركيا ثم إلى السعودية