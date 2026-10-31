رضائي: تغيير العقيدة النووية مطروح للنقاش ولم يُتخذ أي قرار جديد

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده لم تتخذ أي قرار جديد بشأن تغيير عقيدتها النووية، لكن النقاش مطروح حول الإبقاء على العقيدة السابقة في حال اندلاع الحرب مجدداً، معلناً اطلاعه على رسالة من نائب الرئيس الأمريكي فانس من دون الرد عليها حتى الآن.

وقال رضائي إن لهجة الجانب الأمريكي «تغيّرت تماماً»، معتبراً ذلك «علامة جيدة تدلّ على أن الشعب الإيراني رسّخ انتصاره واقتداره». وأضاف: «بما أنهم لم يكشفوا شيئاً عن مضمون الرسالة، فلن أقول أنا أيضاً شيئاً في الوقت الراهن».

وفي الملف النووي، أوضح أن النقاش يتناول ما إذا كانت إيران تريد الاستمرار في عقيدتها السابقة إذا تجدّدت الحرب، مشيراً إلى وجود مطالب لدى الشعب الإيراني بشأن تغييرها.

وقال: «حين يرى الشعب أن العدو هاجم المنشآت النووية، فمن الطبيعي أن يتساءل: لماذا تريدون الاستمرار في النهج السابق؟».

المصدر: موقع المنار