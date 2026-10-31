السيد القائد مجتبى خامنئي: اليقظة والإيمان والإرادة والتضحية والصمود هي ما ينصر الشعب الإيراني المظلوم والمقتدر في مواجهة تسلّط الشيطان الأكبر وجرائمه وعدوانه ويقوده إلى الظفر في الحرب المفروضة الثالثة