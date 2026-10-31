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    السيد القائد مجتبى خامنئي: اليقظة والإيمان والإرادة والتضحية والصمود هي ما ينصر الشعب الإيراني المظلوم والمقتدر في مواجهة تسلّط الشيطان الأكبر وجرائمه وعدوانه ويقوده إلى الظفر في الحرب المفروضة الثالثة

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