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    لبنان

    وزارة الأشغال: معالجة ملف كهرباء مطار بيروت والالتزام بتسديد المستحقات

      أعربت وزارة الأشغال العامة والنقل عن تقديرها لتعاون وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، الذي أفضى إلى معالجة ملف التغذية الكهربائية لمطار رفيق الحريري الدولي، بما يضمن استمرارية تشغيله من دون انقطاع.

      وأكدت في بيان، التزامها بتسديد المستحقات المتوجبة لمؤسسة كهرباء لبنان، بعدما سبق أن سددت جزءاً كبيراً منها، على أن تخضع المبالغ المتبقية للتدقيق والاحتساب وفق الأصول، تمهيداً لتسديدها على دفعات.

      وأوضحت أن تراكم المستحقات يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع تعرفة الكهرباء، من دون زيادة موازية في الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية ضمن موازنة الوزارة.

      وأشارت في هذا السياق إلى موافقة مجلس الوزراء السابقة على مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار أميركي لتغطية نفقات الكهرباء للإدارات العامة، بما يساهم في معالجة الأعباء المالية المترتبة.

      وشددت الوزارة على مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية، بما يصون حقوق جميع الأطراف ويضمن انتظام العمل في المطار.

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