العلاقات العامة للقوة البحرية في الجيش الإيراني: بعد ظهر اليوم اندلع حريق في ناقلة نفط مخالفة كانت تبحر متجاهلةً التحذيرات داخل المنطقة المحظورة وغير الآمنة شرق مضيق هرمز وذلك إثر اصطدامها بألغام بحرية