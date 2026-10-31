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   19 جمادى الأولى 1448   
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    لبنان

    الاعتداءات الصهيونية على الجنوب اليوم

      ملخص الاعتداءات حتى الساعة الخامسة والنصف كما افاد مراسل المنار:

      • قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص.
      • قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة القنطرة.
      • قصف مدفعي استهدف وادي زبقين.
      • قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري.
      • قصف مدفعي استهدف بلدة كونين.
      • قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة ميفدون.
      • قصف مدفعي استهدف بلدة النبطية الفوقا.
      • قصف مدفعي استهدف بلدة طلوسة بقذائف هاون.
      • قصف مدفعي استهدف بلدة بيت ليف، وطال حي الجوار.
      • قصف مدفعي استهدف بلدة صربين.
      • قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة شبعا.
      • قصف مدفعي استهدف بلدة كفرتبنيت.
      • قصف مدفعي استهدف بلدة مجدل زون.
      • قصف مدفعي استهدف بلدة زوطر الشرقية.
      • غارتان معاديتان استهدفتا بلدة كفرتبنيت، تلاهما استهداف بغارة إضافية.
      • غارة معادية استهدفت أطراف بلدة برعشيت، وطالت حي الدير في البلدة.
      • غارة معادية استهدفت بلدة عدشيت القصير.
      • غارة معادية استهدفت بلدة حداثا.
      • دبابة ميركافا معادية استهدفت أطراف بلدة القنطرة بعدد من القذائف.
      • تمشيط باتجاه بلدة حداثا.
      • تمشيط باتجاه أطراف بلدة إبل السقي، وطال منطقة سهلية في محيط وجود عدد من المواطنين، من دون وقوع إصابات.
      • تمشيط باتجاه بلدة صربين.
      • تمشيط باتجاه بلدة كفرتبنيت.
      • تمشيط باتجاه بلدة بيت ياحون.
      • تمشيط من بلدة القنطرة باتجاه وادي الحجير.
      • تمشيط باتجاه بلدة زوطر الشرقية.
      • تمشيط باتجاه بلدة القنطرة بالتزامن مع عملية جرف في البلدة.
      • إطلاق قذائف ضوئية في أجواء بلدة القنطرة.
      • إلقاء قنابل دخانية على المنازل عند أطراف بلدة زوطر الشرقية.
      • محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية على مزرعة في بلدة ميفدون.
      • تفجير نفذه جيش العدو في بلدة كونين.
      • تفجير طائرات درون مفخخة فوق منزلين في بلدة ميفدون.
      • تفجير نفذه جيش العدو في بلدة كفرتبنيت.
      • تحرك آليات العدو في بلدة حداثا.
      • تقدم قوات العدو باتجاه وادي شبعا، بالتزامن مع استكمال أشغال استحداث طريق عسكرية باتجاه الوادي.
      • تقدم قوة إسرائيلية من مدينة الخيام باتجاه منزلين عند أطراف بلدة إبل السقي – قضاء مرجعيون، وطلبت من الموجودين فيهما عدم مغادرتهما، بحجة تنفيذ عملية تفتيش.
      • عملية جرف نفذها العدو في بلدة القنطرة.

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