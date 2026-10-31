الاعتداءات الصهيونية على الجنوب اليوم

ملخص الاعتداءات حتى الساعة الخامسة والنصف كما افاد مراسل المنار:
- قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة القنطرة.
- قصف مدفعي استهدف وادي زبقين.
- قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري.
- قصف مدفعي استهدف بلدة كونين.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة ميفدون.
- قصف مدفعي استهدف بلدة النبطية الفوقا.
- قصف مدفعي استهدف بلدة طلوسة بقذائف هاون.
- قصف مدفعي استهدف بلدة بيت ليف، وطال حي الجوار.
- قصف مدفعي استهدف بلدة صربين.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة شبعا.
- قصف مدفعي استهدف بلدة كفرتبنيت.
- قصف مدفعي استهدف بلدة مجدل زون.
- قصف مدفعي استهدف بلدة زوطر الشرقية.
- غارتان معاديتان استهدفتا بلدة كفرتبنيت، تلاهما استهداف بغارة إضافية.
- غارة معادية استهدفت أطراف بلدة برعشيت، وطالت حي الدير في البلدة.
- غارة معادية استهدفت بلدة عدشيت القصير.
- غارة معادية استهدفت بلدة حداثا.
- دبابة ميركافا معادية استهدفت أطراف بلدة القنطرة بعدد من القذائف.
- تمشيط باتجاه بلدة حداثا.
- تمشيط باتجاه أطراف بلدة إبل السقي، وطال منطقة سهلية في محيط وجود عدد من المواطنين، من دون وقوع إصابات.
- تمشيط باتجاه بلدة صربين.
- تمشيط باتجاه بلدة كفرتبنيت.
- تمشيط باتجاه بلدة بيت ياحون.
- تمشيط من بلدة القنطرة باتجاه وادي الحجير.
- تمشيط باتجاه بلدة زوطر الشرقية.
- تمشيط باتجاه بلدة القنطرة بالتزامن مع عملية جرف في البلدة.
- إطلاق قذائف ضوئية في أجواء بلدة القنطرة.
- إلقاء قنابل دخانية على المنازل عند أطراف بلدة زوطر الشرقية.
- محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية على مزرعة في بلدة ميفدون.
- تفجير نفذه جيش العدو في بلدة كونين.
- تفجير طائرات درون مفخخة فوق منزلين في بلدة ميفدون.
- تفجير نفذه جيش العدو في بلدة كفرتبنيت.
- تحرك آليات العدو في بلدة حداثا.
- تقدم قوات العدو باتجاه وادي شبعا، بالتزامن مع استكمال أشغال استحداث طريق عسكرية باتجاه الوادي.
- تقدم قوة إسرائيلية من مدينة الخيام باتجاه منزلين عند أطراف بلدة إبل السقي – قضاء مرجعيون، وطلبت من الموجودين فيهما عدم مغادرتهما، بحجة تنفيذ عملية تفتيش.
- عملية جرف نفذها العدو في بلدة القنطرة.