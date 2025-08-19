عاجل

لافروف: بوتين وترامب أكدا في اتصالهما أمس أن الصراع في أوكرانيا يجب أن يحل بطريقة تضمن عدم تكراره والتغييرات في الأراضي غالبا ما تكون جزءا لا يتجزأ من التوصل إلى اتفاقيات