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    آخر التطورات الميدانية والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، ينقلها مراسلنا هاشم السيد حسن

    المصدر: موقع المنار

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