معرض “أرضي” في يومه الثاني

واصل معرض “أرضي” فعالياته في يومه الثاني في مجمع سيد الشهداء (ع) بالضاحية الجنوبية، مقدّماً مجموعة متنوعة من الأنشطة التي أضفت أجواءً تفاعلية مفعمة بالحيوية والفرح، وجمعت الزوار في مساحة تعكس روح الحياة والصمود، وتحتفي بالقرى والمنتجات البلدية والتراث المحلي.

ولم يكن اليوم الثاني من المعرض مجرد استكمال لأيامه، بل شكّل تجديداً لعهد الحياة على أرض لا تتقن إلا الصمود. وبين ضحكات الأطفال ورائحة المونة البلدية، تجلّت روحية الناشئة التي لا تُهزم، ليؤكد هذا المكان أنه ليس مجرد مساحة للتسوق، بل هو نبض البيوت ودفء القرى والبيت الكبير الذي يجمع الجميع على المحبة والوفاء.

عاش زوار المعرض، الذين تجاوز عددهم 17 ألفاً، من فعاليات وناشطين وزوار، محطات مفعمة بالروحانية والفرح، إذ امتلأت الأروقة بأجواء الولاء والسكينة مع إطلاق مسيرة “يا لثارات الحسين – مشكاة النور”، وسط أداء وجداني لنشيد “سلام يا مهدي” الذي لامس القلوب.

ولم تغب البسمة عن وجوه الصغار، الذين أضفوا على المكان حيويةً في زوايا الأطفال المخصصة لهم، لتكتمل بذلك أجواء الفرح والبهجة.

ويواصل معرض “أرضي” استقبال زواره يومياً من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءً، ويومي السبت والأحد من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، بكل الحب والبركة، لأن “أرضنا حكايتنا، باقي بأرضي”.