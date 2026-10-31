تسوية قانونية بين “ميتا” ومراهقة اتهمت تطبيقاتها بالتسبب في اكتئابها

قال محامو فتاة رفعت دعوى قضائية على شركة (ميتا بلاتفورمز) ، اليوم الجمعة، إن الشركة ​توصلت إلى تسوية مع موكلتهم التي اتهمت ‌ميتا بتصميم تطبيقي (إنستجرام) و(فيسبوك) ليسببا الإدمان، مما أدى إلى إصابتها بمشكلات في الصحة النفسية واضطرابات في الأكل.وتأتي التسوية بعد ​أن بدأت يوم الأربعاء عملية اختيار هيئة ​محلفين لمحاكمة كان من المقرر أن تبت في ⁠اتهامات فتاتين، عُرفتا باسم إس. جيه. وكيه. ​دي. بي، لشركة ميتا وشركة (سناب)، الشركة الأم لتطبيق (سناب تشات). ​وتوصلت ميتا إلى تسوية مع إس. جيه. قبل أيام من بدء المحاكمة، لذا فإن التسوية التي تمت اليوم مع كيه. ​دي. بي. تعني أن من المتوقع أن ​تستمر المحاكمة لشركة سناب فقط.

وقالت إيميلي جيفكوت محامية كيه. دي. بي ‌في ⁠بيان “ما زلنا ملتزمين بتحسين سلامة الأطفال على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي ومحاسبة شركات التكنولوجيا، ويسعدنا أننا توصلنا إلى حل عادل لهذه القضية نيابة عن ​موكلتنا”.

وقال متحدث باسم ​ميتا إن ⁠التسويتين ورفض الدعاوى والمحاكمات جزء من مسار التعامل مع قضايا من هذا ​النوع.

وأضاف المتحدث “سنواصل الدفاع عن أنفسنا في المحكمة، ​ونشدد ⁠على سجلنا الحافل”، مشيرا إلى أن ميتا تعمل على تطوير أدوات السلامة منذ أكثر من عقد.

ولم يرد ⁠متحدث ​باسم شركة سناب بعد على ​طلب للتعليق.

وتوصلت المراهقتان في وقت سابق إلى تسوية مع تيك توك ​ويوتيوب.

المصدر: رويترز