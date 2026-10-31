تسوية قانونية بين “ميتا” ومراهقة اتهمت تطبيقاتها بالتسبب في اكتئابها

قال محامو فتاة رفعت دعوى قضائية على شركة (ميتا بلاتفورمز) ، اليوم الجمعة، إن الشركة توصلت إلى تسوية مع موكلتهم التي اتهمت ميتا بتصميم تطبيقي (إنستجرام) و(فيسبوك) ليسببا الإدمان، مما أدى إلى إصابتها بمشكلات في الصحة النفسية واضطرابات في الأكل.وتأتي التسوية بعد أن بدأت يوم الأربعاء عملية اختيار هيئة محلفين لمحاكمة كان من المقرر أن تبت في اتهامات فتاتين، عُرفتا باسم إس. جيه. وكيه. دي. بي، لشركة ميتا وشركة (سناب)، الشركة الأم لتطبيق (سناب تشات). وتوصلت ميتا إلى تسوية مع إس. جيه. قبل أيام من بدء المحاكمة، لذا فإن التسوية التي تمت اليوم مع كيه. دي. بي. تعني أن من المتوقع أن تستمر المحاكمة لشركة سناب فقط.
وقالت إيميلي جيفكوت محامية كيه. دي. بي في بيان “ما زلنا ملتزمين بتحسين سلامة الأطفال على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي ومحاسبة شركات التكنولوجيا، ويسعدنا أننا توصلنا إلى حل عادل لهذه القضية نيابة عن موكلتنا”.
وقال متحدث باسم ميتا إن التسويتين ورفض الدعاوى والمحاكمات جزء من مسار التعامل مع قضايا من هذا النوع.
وأضاف المتحدث “سنواصل الدفاع عن أنفسنا في المحكمة، ونشدد على سجلنا الحافل”، مشيرا إلى أن ميتا تعمل على تطوير أدوات السلامة منذ أكثر من عقد.
ولم يرد متحدث باسم شركة سناب بعد على طلب للتعليق.
وتوصلت المراهقتان في وقت سابق إلى تسوية مع تيك توك ويوتيوب.
المصدر: رويترز