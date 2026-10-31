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   19 جمادى الأولى 1448   
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    عربي وإقليمي

    وزير الخارجية المصري: نخشى أن يكون أي تصعيد في حرب أمريكا وإيران أكثر تدميرا

      قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم ​السبت إنه “قلق للغاية” من أن يؤدي أي ‌تصعيد جديد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى مزيد من الدمار وأن تكون ​له تداعيات خطيرة.

      جاء ذلك خلال كلمته في ​قمة الحوار الأمني التي ينظمها المعهد الدولي ⁠للدراسات الاستراتيجية في المنامة بالبحرين.

      وقال “ستكون الجولة ​القادمة أكثر خطورة وأكثر تدميرا، ولن ​تؤدي إلى أي نتيجة. علينا استخلاص الدروس من الماضي”.

      ولم ينجح اتفاق مؤقت جرى التوصل إليه في ​يونيو حزيران في تحقيق وقف دائم ​لإطلاق النار في الحرب ضد إيران أو إعادة حركة ‌الشحن ⁠إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز. ومنذ ذلك الحين اقترحت إيران أن ترفع واشنطن حصارها على الموانئ الإيرانية مقابل أن ​تعيد طهران ​فتح الممر ⁠المائي المتعطل خلال سبعة أيام.

      المصدر: رويترز

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