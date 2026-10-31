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    لبنان

    المفتي عبد الله: وجود اليونيفيل في الجنوب ضرورة إنسانية وأممية

      رأى “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله أن “وجود قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب(اليونيفيل) يشكّل ضرورة إنسانية وأممية، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به في مواكبة الأوضاع الميدانية، وتوثيق الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، ونقل حقيقة ما يتعرض له المدنيون والقرى الجنوبية إلى المجتمع الدولي”.

      وأشار المفتي عبد الله إلى “المحنة الإنسانية والمعيشية التي يعيشها المواطنون النازحون، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وإقفال سبل العودة الآمنة إلى قراهم وبلداتهم، وما يترتب على ذلك من أعباء نفسية واجتماعية واقتصادية”، مؤكداً أن “هذه المعاناة تستدعي من الحكومة والدولة اللبنانية بذل أقصى الجهود وتكثيف المبادرات لتأمين الدعم المادي والمعنوي للنازحين، ومساندة العائلات المتضررة، والعمل على رفع الحرمان وتعزيز مقومات الصمود، إلى حين تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم الكريمة إلى منازلهم”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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