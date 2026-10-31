المتحدث باسم الجيش الايراني: إذا أقدم الرئيس الأمريكي مرة أخرى تحت تهديد الصهاينة وإغرائهم على مغامرة أخرى في المنطقة فلا شك أن نيران الحرب ستشمل نطاقًا جغرافيًا أوسع ولن يكون هو من يقرر نهاية الحرب