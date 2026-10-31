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    مصادر فلسطينة: 4 إصابات جراء إلقاء طائرة مسيّرة من نوع كواد كابتر قنبلة شرق مخيم المغازي في محيط دوار أبو ناموس وسط قطاع غزة

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