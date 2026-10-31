عراقجي يرد على تصريحات المستشار الألماني: لن تكون هناك خطوط حمراء بعد الآن

رد وزير الخارجية “عباس عراقجي” على التصريحات الأخيرة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، مؤكداً “عدم وجود خطوط حمراء بعد الآن”.

وقال عراقجي في تدوينة له عبر منصة اكس السبت “عندما بدأت الغارات الجوية الأمريكية والصهيونية على إيران العام الماضي، أبدى السيد ميرتس ترحيبه بتلك الهجمات”، واصفاً إياها بأنها تنفيذ لـ ‘العمل القذر لأوروبا”.

وأضاف عراقجي ان “مبلغ 100 مليار يورو لا يمكن مقارنته بالرد الحاسم والمدمر الذي ستوجهه القوات المسلحة الإيرانية لكل من يتجرأ على المساس بسيادة أمتنا؛ ولن تكون هناك خطوط حمراء بعد الآن”.

يذكر أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس كان قد دعا في ختام زيارته لكوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي الأطراف المتنازعة إلى تغليب المسار الدبلوماسي لإنهاء النزاع وذلك تعقيباً على التكهنات المتعلقة باحتمالية تجدد الهجمات الأمريكية على إيران.

وصرح ميرتس قائلا “أناشد جميع الأطراف المتنازعة بضرورة إدراك أن الحل العسكري ليس خياراً مطروحاً، ونحن نعمل على تعزيز وتنسيق الجهود الدبلوماسية عبر مختلف القنوات لإنهاء هذا النزاع في أقرب وقت ممكن”.

وأشار ميرتس إلى التداعيات الاقتصادية للنزاع على القارة الأوروبية، موضحاً أن لألمانيا مصالح اقتصادية حيوية في تسوية هذا الصراع، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد كبّد أوروبا بالفعل خسائر تجاوزت 100 مليار يورو.

المصدر: وكالة ارنا