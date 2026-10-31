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    وزير الخارجية الإيراني رداً على تصريحات المستشار الألماني: قواتنا ستوجه ضربة مدمرة لمن يجرؤ على مهاجمة بلادنا ولا خطوط حمراء بعد الآن

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