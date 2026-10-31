روسيا والصين تتوقعان بلوغ التبادل التجاري 280 مليار دولار بنهاية 2026



أعلن الممثل التجاري الروسي لدى الصين، أليكسي داخنوفسكي، أن التبادل التجاري بين موسكو وبكين قد يبلغ ما بين 270 و280 مليار دولار بنهاية عام 2026، محققا رقما قياسيا جديدا.



وقال داخنوفسكي: “سيتم تحقيق رقم قياسي. نحن نتوقع حاليا أن يبلغ حجم التبادل التجاري ما بين 270 و280 مليار دولار بحلول نهاية 2026”.



وشدد داخنوفسكي على الأهمية البالغة لتطوير “هيكلية” التبادل التجاري بين البلدين، وعدم الاكتفاء بزيادة الأحجام فحسب.



وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تنويع سلة التبادل التجاري، والتركيز على المنتجات ذات الآفاق الواعدة، قائلا:”تتمثل مهمتنا الأساسية في تحقيق التنويع، ورصد المنتجات التي تمتلك إمكانات نمو. والأهم من ذلك هو المضي قدما في تعزيز التكامل الصناعي، والتعاون التكنولوجي، وتطوير تجارة الخدمات، فالخدمات تشكل حاليا أقل من 5% من إجمالي تجارتنا الثنائية، بينما تمتلك إمكانات حقيقية للوصول إلى 20%”.



وتأتي هذه التوقعات في ظل نمو ملحوظ للتجارة بين البلدين، إذ أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أن حجم التبادل التجاري بين بكين وموسكو قفز بنسبة 30.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ليبلغ 214.3 مليار دولار.



ويذكر أن البلدين كانا قد سجلا رقمهما القياسي السابق في عام 2024، حين بلغ التبادل التجاري 244.8 مليار دولار بنمو 1.9%، قبل أن يشهد تراجعا بنسبة 6.9% في عام 2025 ليصل إلى 228.1 مليار دولار، مما يعكس الزخم القوي الذي تستعيده وتتجاوزه الشراكة التجارية هذا العام.

المصدر: نوفوستي