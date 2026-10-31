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    دولي

    البنتاغون يحقق في احتمال اختراق ثلاجات في قواعد عسكرية أمريكية

      يُجري البنتاغون تحقيقًا في أعطال غريبة في أنظمة التجميد بمتاجر البقالة في عدد من القواعد العسكرية الأمريكية، باعتبارها هجومًا إلكترونيًا محتملاً. وقد أثرت هذه الحوادث على ستة متاجر على الأقل في قواعد عسكرية أواخر أغسطس/آب 2026، مما أدى إلى تلف كميات كبيرة من الطعام.

      في إحدى هذه الحالات، دخلت أنظمة التبريد في الثلاجات في وضع إزالة الجليد بدلًا من الإيقاف، مما تسبب في ارتفاع درجة حرارتها بشكل غير طبيعي، وتلف الطعام بداخلها.

      تشير تحقيقات الجيش الأمريكي إلى احتمال وجود تلاعب متعمد بأنظمة التبريد عبر الإنترنت. وقد أعلن البنتاغون أن وحدة من قيادة الأمن السيبراني التابعة للجيش تُجري تحقيقًا في هذه الأعطال بالتعاون مع الوكالات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون

      المصدر: وكالات

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