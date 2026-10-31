السبت   
   31 10 2026   
   19 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 04:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      اتهامات يمنية للسعودية بتوظيف مزاعم استهداف المقدسات للتغطية على إخفاقاتها العسكرية

      اتهامات يمنية للسعودية بتوظيف مزاعم استهداف المقدسات للتغطية على إخفاقاتها العسكرية

      مفاجأة الهالوين.. طائرة الرئاسة الأمريكية تربك الأجواء في واشنطن

      مفاجأة الهالوين.. طائرة الرئاسة الأمريكية تربك الأجواء في واشنطن

      وزارة الخارجية الروسية : لافروف يلتقي وزير خارجية السعودية على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في أتلانتا حيث ناقشا قضايا الأجندة الدولية مع التركيز على الأمن الإقليمي

      وزارة الخارجية الروسية : لافروف يلتقي وزير خارجية السعودية على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في أتلانتا حيث ناقشا قضايا الأجندة الدولية مع التركيز على الأمن الإقليمي