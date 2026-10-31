اتهامات يمنية للسعودية بتوظيف مزاعم استهداف المقدسات للتغطية على إخفاقاتها العسكرية

‏عبرت الخارجية اليمنية ان البهتان العظيم للنظام السعودي لن يحقق له أهدافه الإجرامية بل يكشف نواياه المبيتة تجاه المقدسات الإسلامية

حيث اتهمت وزارة الخارجية اليمنية النظام السعودي بترويج ادعاءات كاذبة بشأن استهداف الأماكن المقدسة، معتبرة أن هذه الاتهامات تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وإعلامية والتغطية على ما وصفته بالإخفاقات العسكرية والأمنية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن استمرار هذه الادعاءات لن يحقق أهدافه، بل يكشف، بحسب تعبيرها، نوايا الرياض تجاه المقدسات الإسلامية، مشيرة إلى أن إثارة هذه الاتهامات تأتي للتغطية على ما وصفته بالفشل في حماية المنشآت النفطية والهزائم التي لحقت بالتحشيدات العسكرية.

وأضافت أن هذه المزاعم تهدف أيضاً إلى صرف الأنظار عن الانتهاكات التي تتهم السعودية بارتكابها بحق المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.

واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية أن الرياض تسعى من خلال هذه الاتهامات إلى استدراج أطراف وشخصيات من العالم الإسلامي إلى دائرة التصعيد، داعية إلى عدم الانجرار وراء ما وصفته بالروايات المضللة.

المصدر: وكالات