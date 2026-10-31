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    وزارة الخارجية الروسية : لافروف يلتقي وزير خارجية السعودية على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في أتلانتا حيث ناقشا قضايا الأجندة الدولية مع التركيز على الأمن الإقليمي

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