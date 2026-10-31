مفاجأة الهالوين.. طائرة الرئاسة الأمريكية تربك الأجواء في واشنطن

تسبب تحليق طائرة الرئاسة الأمريكية فوق البيت الأبيض خلال فعالية خاصة بيوم الهالوين للأطفال مساء ​الخميس في تأخير عشرات الرحلات الجوية وإثارة مخاوف لدى بعض ‌المسؤولين والسكان في العاصمة واشنطن.

وأدى التحليق إلى وقف مؤقت لحركة الطيران في أحد المطارات الرئيسية بالعاصمة، وأثار انتقادات من مسؤولين محليين قالوا إن السكان والمسؤولين والمطار ​تلقوا إخطارا قبل 15 دقيقة فقط من تنفيذ التحليق.

وقامت الطائرة، ​التي تحمل اسم (إير فورس وان) عندما يكون الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب على متنها، بمرورين جويين على ارتفاع أقل من المعتاد فوق ​محيط البيت الأبيض مساء الخميس، مما دفع إدارة الطيران الاتحادية إلى تعليق ​حركة الطيران مؤقتا في مطار رونالد ريجان الوطني القريب.

واستضاف ترامب حفلا للأطفال بمناسبة الهالوين عند تنفيذ التحليق. ونشر البيت الأبيض مقطع فيديو للعملية على أحد حساباته على ​مواقع التواصل الاجتماعي، واصفا إياها بأنها “استعراض جوي رائع لطائرة إير فورس ​وان فوق البيت الأبيض للمحتفلين بالهالوين”.

وقال مجلس مدينة واشنطن في منشور على مواقع التواصل ‌الاجتماعي ⁠إن الإخطار بالتحليق لم يرسل سوى قبل 15 دقيقة “لأي شخص في وسط واشنطن أو في البنتاغون أو في المطار الوطني”، مضيفا أن الأمر “فاجأ كثيرين، من بينهم نحن”.

وقال مسؤولون في شركات الطيران إنهم تلقوا إخطارا ​قبل أقل من ​ساعة من تنفيذ ⁠التحليق.

وحلقت الطائرة أيضا فوق أحياء سكنية قريبة في واشنطن.

وأفاد بعض المسافرين المتجهين إلى واشنطن بأن طائراتهم اضطرت ​إلى البقاء في الجو أو واجهت تأخيرات بسبب الاستعراض ​الجوي. وذكر ⁠موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات أن 26 بالمئة من الرحلات المغادرة و17 بالمئة من الرحلات القادمة الخميس تعرضت للتأخير، بما مجموعه 202 رحلة، ⁠وأن ​معظم هذه التأخيرات ارتبطت بالاضطراب الذي شهده ​المطار.

ويعرف ترامب بإعجابه بعروض التحليق الخاصة بطائرة الرئاسة، والتي غالبا ما تنظم خلال الفعاليات الرياضية ​الكبرى التي يحضرها

المصدر: رويترز