آلاف يتجمعون لتأبين ضحايا هجوم استهدف مسلمين وأفارقة بباريس

تجمع الآلاف مساء الجمعة في إحدى ضواحي باريس الفقيرة لتأبين ضحايا حادث إطلاق نار وقع قبل أسبوع، استهدف ​فيه المسلح عمدا مسلمين أو أفارقة.

وأثار الهجوم الذي وقع يوم ‌الجمعة الماضي في تراب، وهي ضاحية في جنوب غرب باريس، وتسبب في مقتل شخص واحد وإصابة سبعة آخرين، جدلا حادا بخصوص العنصرية في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية.

وتواجه فرنسا ​مجموعة واسعة من المظالم الاجتماعية، قبل أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال ​الادعاء العام المختص بقضايا الإرهاب الخميس إن المشتبه به ⁠البالغ من العمر 39 عاما، والمعروف باسم كيفن تي، اعترف في أثناء ​الاستجواب بأنه كان يبحث عن ضحايا من “المسلمين أو الأفارقة أو شمال أفريقيا”.

وعُثر ​ضمن متعلقاته على نسخة من كتاب هتلر “كفاحي” وملصقات تشير إلى حزب اليمين المتطرف “التجمع الوطني” على الرغم من أنه قال إنه لا يؤيد أي حزب بعينه.

وقال عماد، أحد سكان تراب ​ورئيس منظمة إيدر غير الحكومية المحلية “كان من المهم جدا أن نتجمع لأن ​هناك أشخاصا يحملون أفكارا ضارة، مثل هذا الشخص. لكن هناك عددا أكبر بكثير، بل ‌أكبر ⁠بكثير جدا، من الأشخاص الذين يحملون أفكارا جيدة وسليمة، والذين يؤمنون بأن العيش المشترك كفيل بالتغلب على العنصرية”.

واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة على موقع يوتيوب الخميس حزب “التجمع الوطني” بتأجيج أجواء العنصرية في فرنسا. ومن المقرر ​أن تنتهي ولاية ماكرون ​الثانية والأخيرة في ⁠مايو أيار.

وكرر علي رابح، رئيس بلدية تراب مساء اليوم الجمعة هذه الاتهامات خلال حفل التأبين.

وقال رابح “افتحوا أعينكم. القاتل ​لم يختر ضحاياه عشوائيا”.

وأضاف “كراهيته لم تأت من العدم. وإنما ​زُرعت في ⁠عقله”، موجها أصابع الاتهام لحزب التجمع الوطني.

ورفض الحزب اليميني المتطرف، الذي تتصدر زعيمته ماريان لوبان استطلاعات الرأي قبيل انتخابات الربيع، أي صلة له بالقاتل.