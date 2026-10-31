ريبيكا غرينسبان تعزز حظوظها في سباق خلافة غوتيريش على رأس الأمم المتحدة

خطت المرشحة الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان خطوة جديدة نحو تولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، بعدما عززت موقعها في سباق الخلافة، محققة أفضل نتيجة لها حتى الآن في جولات الاقتراع غير الرسمية التي يجريها مجلس الأمن الدولي لاختيار الأمين العام المقبل.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين، أظهرت نتائج جولة الاقتراع التي جرت الجمعة حصول غرينسبان، نائبة الرئيس الكوستاريكي السابقة، على 11 صوتاً مؤيداً مقابل أربعة أصوات معارضة، من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن، في نتيجة تعكس تقدماً لافتاً في مسار ترشحها.

ويأتي هذا التقدم بعد سبع جولات من المشاورات والاقتراعات المغلقة التي شهدها المجلس خلال الأشهر الماضية، في إطار المنافسة على خلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية الممتدة لخمس سنوات مع نهاية العام الجاري.

وفي حال نجاح غرينسبان في الوصول إلى المنصب، ستصبح عاشر شخصية تتولى الأمانة العامة للأمم المتحدة، في مرحلة دولية بالغة التعقيد، تتزايد فيها التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية أمام المنظمة الدولية.

ولن تكون مهمة الأمين العام المقبل سهلة، إذ سيكون مطالباً بالتعامل مع سلسلة من الأزمات الدولية، أبرزها الحروب والنزاعات المسلحة، فضلاً عن تراجع التمويل المقدم للأمم المتحدة، ولا سيما في ظل تقليص الولايات المتحدة مساهماتها المالية وانسحابها من عشرات المنظمات والهيئات التابعة للمنظومة الأممية.

كما تبرز أمام القيادة المقبلة مهمة استعادة دور الأمم المتحدة في إدارة الأزمات الدولية وتعزيز قدرتها على التأثير في القرارات السياسية، في وقت تواجه فيه المنظمة تحديات متزايدة تتعلق بفاعليتها ومكانتها على الساحة الدولية.

وبينما تواصل غرينسبان تعزيز موقعها في السباق، تبقى الكلمة الفصل للمسار الرسمي لاختيار الأمين العام، وسط ترقب دولي لهوية الشخصية التي ستقود المنظمة الأممية خلال السنوات الخمس المقبل

المصدر: رويترز