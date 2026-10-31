الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين تصل إلى أرقام الهواتف

تعتزم الولايات المتحدة حظر وصول شركات الاتصالات الصينية مباشرةً إلى أرقام الهواتف الأمريكية.

أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أنها ستصوّت على هذا المقترح في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وفي حال الموافقة، لن تتمكن شركات مثل تشاينا موبايل، وتشاينا تيليكوم، وتشاينا يونيكوم من استخدام أرقام الهواتف الأمريكية مباشرةً لتقديم خدمات الاتصالات.

يقول مسؤولون أمريكيون إن القرار يهدف إلى مكافحة المكالمات الآلية الاحتيالية وتعزيز أمن الاتصالات.

لا يقتصر هذا التقييد على الوصول المباشر إلى أرقام الهواتف، بل تعتزم لجنة الاتصالات الفيدرالية أيضًا تقييد مزودي خدمات الهاتف عبر الإنترنت الذين يستخدمون معدات من شركات صينية مدرجة على قائمة التهديدات للأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك هواوي وزد تي إي

المصدر: وكالات