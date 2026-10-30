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    تقارير مصورة

    نظمت شبكة أجيال التحرير ندوة سياسية تقرأ تداعيات الحرب على إيران والمنطقة… وفاطمة الصمادي: المواجهة عززت الالتفاف الداخلي الإيراني

    نظّمت شبكة أجيال التحرير، في مقرّها المركزي بمخيم برج البراجنة، ندوة سياسية وفكرية استضافت خلالها الباحثة والكاتبة العربية فاطمة الصمادي، تحت عنوان الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وشعوب المنطقة.
    وخلال الندوة، اعتبرت الصمادي أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي شُنّت على إيران شكّلت فرصة لطهران لاختبار قدراتها العسكرية والإمكانات التي تمتلكها، مشيرة إلى أن المواجهة قد تدفع إيران إلى الدخول في مرحلة ما وصفته بالغموض النووي البنّاء، بما يحمله ذلك من أبعاد استراتيجية وسياسية في حسابات المرحلة المقبلة.

    وفي قراءتها للانعكاسات الداخلية للحرب، أشارت الصمادي إلى أن المواجهة ساهمت، بحسب تقديرها، في تعزيز حالة الالتفاف الداخلي لدى شرائح من المجتمع الإيراني.

    المصدر: موقع المنار

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