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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | من الأرض إلى الناس… معرض أرضي يجسّد حكاية أهل الأرض

    معرض ارضي حكاية أرضٍ تُروى بما تنتجه أيدي أهلها.
    تقرير علي عواضة

    المصدر: موقع المنار

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