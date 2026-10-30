الجمعة   
   30 10 2026   
   18 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 21:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغًا عن حادث وقع على بُعد 40 ميلًا بحريًا جنوب جزيرة لافان- إيران يفيد بأن سفينة تعرّضت لضربة بمقذوف مجهول ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وأُفيد بأن طاقم السفينة بخير

      مواضيع ذات صلة

      “فايننشال تايمز”: استهداف إيران ناقلة في مضيق هرمز بألغام لاصقة يمثل تحولاً تكتيكياً لافتاً

      “فايننشال تايمز”: استهداف إيران ناقلة في مضيق هرمز بألغام لاصقة يمثل تحولاً تكتيكياً لافتاً

      تقرير مصور | الانتخابات النصفية الأميركية… معركة على الكونغرس واختبار لمستقبل ترامب

      تقرير مصور | الانتخابات النصفية الأميركية… معركة على الكونغرس واختبار لمستقبل ترامب

      تقرير مصور | قضية شاحنة ضهر البيدر.. النائب الحاج حسن : هذا الاتهام ظالم

      تقرير مصور | قضية شاحنة ضهر البيدر.. النائب الحاج حسن : هذا الاتهام ظالم