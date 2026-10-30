هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغًا عن حادث وقع على بُعد 40 ميلًا بحريًا جنوب جزيرة لافان- إيران يفيد بأن سفينة تعرّضت لضربة بمقذوف مجهول ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وأُفيد بأن طاقم السفينة بخير