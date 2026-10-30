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    قراءة لرسالة فانس : ليست خطوة دبلوماسية

    مراسلنا محمد حسن قاسم يطلعنا على المشهد السياسي في ايران.

    المصدر: موقع المنار

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