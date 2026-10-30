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    لبنان

    سلام ترأس اجتماعا بحث في تحضيرات بدء العمل في مطار القليعات وناقش مع اللجنة المكلفة متابعة ملف “سوليدير” طلب تمديد مدّة الشركة

      ترأّس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً خصّص للبحث في التحضيرات اللازمة لبدء العمل في مطار القليعات، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة “مطار بيروت الدولي” المهندس محمد شاتيلا، ورئيس مجلس إدارة شركة “سكاي لاونج سيرفيسز” زياد المنلا، ورئيس شركة “طيران مدى” أحمد الحاج.

      كما ترأّس اجتماعاً ضمّ اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملف شركة “سوليدير”، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزراء المال ياسين جابر، والثقافة غسان سلامة، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة “سوليدير” ناصر الشماع وعدد من أعضاء مجلس إدارتها.

      وخُصّص الاجتماع لمتابعة البحث في مضمون الكتاب الذي سبق أن وجّهته الحكومة إلى شركة “سوليدير” بشأن طلب تمديد مدّة الشركة، والذي أكدت فيه أن “أي تمديد يجب أن يستند إلى أسس واضحة تضمن تحقيق المصلحة العامة، وأن يرتبط بالتزامات محدّدة تشمل استكمال المشاريع والمرافق العامة التي لم تُنجز بعد، لا سيما الواجهة البحرية وساحة الشهداء والمساحات العامة والمواقع الثقافية والتراثية”.

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