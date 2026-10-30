الجمعة   
   30 10 2026   
   18 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 20:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    العميد سريع: شن الطيران الحربي السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية 93 غارةً جويةً وصاروخاً استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب وذمار وحجة وإب ولحج

      مواضيع ذات صلة

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 30\10\2026

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 30\10\2026

      تقرير مصور | خطباء الجمعة في لبنان يدعون السلطة إلى تغيير موقفها والوقوف إلى جانب شعبها

      تقرير مصور | خطباء الجمعة في لبنان يدعون السلطة إلى تغيير موقفها والوقوف إلى جانب شعبها

      تقرير مصور | الصفاء يواصل حصد النقاط والساحل يسجل أول حضور في رصيده أمام العهد

      تقرير مصور | الصفاء يواصل حصد النقاط والساحل يسجل أول حضور في رصيده أمام العهد