رئيس اتحاد النقل الجوي يحذر من ممارسة الكيدية بقطاع حيوي واستراتيجي كالمطار

اعتبر رئيس اتحاد النقل الجوي في لبنان علي محسن انه “وفي الظروف الدقيقة والحساسة والبلد والمنطقة على صفيح ساخن طالعتنا كهرباء لبنان ووزارة الطاقة بمشكلة قطع الكهرباء عن مطار رفيق الحريري الدولي بوابة لبنان الى العالم ورافد اساسي للإقتصاد الوطني، وبدل التفاهم مع المعنيين بالمطار من وزارة نقل وهيئة ناظمة وشركة مطار بيروت التي تشغل المطار ومنشاته كافأتنا بقطع الكهرباء عن المطار بكل منشآته وسببت خسائر وارباك لولا حكمة وحرفية الشركة المشغلة للمطار”.

اضاف “ضريبة المطار تذهب لوزارة المالية ومن وزارة المالية تحول المستحقات وبدل التشاور بين وزير الطاقة والكهرباء ووزارة المالية لجأ الى اسلوب العقاب المباشر على قطاع الطيران والمطار بكل منشآته.. حصلت اتصالات على اعلى المستويات وعادت الكهرباء لكن وزارة الطاقة ما زالت تهدد الطرف الخطأ ، مشكلتهم مع مجلس الوزراء ووزارة المالية هناك توجد الاموال”.

وقال “نحن كإتحاد نقل جوي نمثل كافة العاملين بقطاع المطار والطيران نستنكر ونحذر من تمادي وزارة الطاقة وكهرباء لبنان باللجوء للسلبية إن بقيت هذه الاطراف تمارس الكيدية بقطاع حيوي واستراتيجي كالمطار ونتمنى على وزارة الطاقة أن تعي اي ضرر تسببه للبنان وصلته بالعالم الخارجي”.

واعتبر “إنه بيان تحذيري قبل ان نلجأ نحن ايضاً للدفاع عن مصالح بلدنا وعمالنا وديمومة عملنا”، واضاف “ايتها الحكومة الكريمة، المطار بمختلف مستوياته الخدمية والمهنية هو المؤسسة الوحيدة الباقية بعد الإنهيار الكبير فلا تزيدوا مشاكل بلدنا مشكلة كبيرة لا داعي لها”.

بيروت- المطار

31/10/2026

