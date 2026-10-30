“التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة” تلقى من منسقه في غزة “نداء استغاثة” ورسالة ثناء على الإستمرار في دعم الأطفال المحاصرين والمجوعين

أعلنت الأمانة العامة ل”لتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة “، ان أن أمينه العام الدكتور يحيى غدار، تلقى من منسق “التجمع” في غزة الدكتور محمد ماضي، “نداء استغاثة وعهد وفاء لمن لبى النداء من قلب غزة ” ورسالة شكر وتقدير لرئيس التجمع يحي غدار على دعمه المتواصل ورعايته الدائمة مع بعض أعضاء التجمع في العلم على استمرار دعمهم لأطفال غزة المحاصرين والمجوعين” وقال: “من بين الركام ومن تحت وطأة الحصار الاسرائيلي الغاشم اوجه رسالة إلى فرسان الانسانية واهل الجود في كل مكان وبمزيد من الألم والأمل نبلغكم أن الجوع ينهش بأجساد اطفال غزة ويفتك فيها بصمت ويهدد الاف الاطفال بالموت جوعا، والمعركة هي على رغيف الخبز لأن الاف الاطفال يبيتون بطونهم خاوية وعيونهم ذابلة”.



اضاف:” “إنكم بعطائكم أثبتم أنكم طوق نجاة لأطفال غزة وأعدتم الابتسامة إلى الوجوه البريئة، وانقذتم مطبخ الفقراء والجائعين من الاطفال المهدد بالتوقف، وكل رغيف من الخبز يشبع جائعا وكل وجبة تحيي طفلا وتمنع شبح الجوع من أن يفتك باطفال غزة، بارك الله بكم لأنه باستمرار دعمكم يبقي المطبخ مفتوحا وشريان الحياة للاطفال متدفقا”.