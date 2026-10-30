العدو يدمر منزل نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في كفرتبنيت

تلقى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه اتصالات من شخصيات نيابية وسياسية وحزبية هيئات عمالية ونقابية واجتماعية وتربوية منددة باقدام جيش الاحتلال الاسرائيلي على نسف وتدمير منزله في بلدته كفرتبنيت.

ووجه امين سر الاتحاد العام لعمال فلسطين – فرع لبنان “رسالة وفاء وتضامن وطني باسم اعضاء المكتب التنفيذي وقيادة العمل اليومي والمكاتب الادارية في المناطق وباسم جماهير العمال الفلسطينيين”، إلى فقيه، قال فيها: “لقد كان الثمن الذي دفعتموه غالياً ونفيساً، كما دفعه أهلنا في جنوب لبنان، الذين يواجهون العدوان بصلابة وإيمان، ويتمسكون بأرضهم وكرامتهم رغم حجم التضحيات والخسائر. لكنّ البيوت، مهما طالها الدمار، لا تختصر تاريخ أصحابها، ولا تهزم إرادة الرجال الذين تربّوا على المبادئ، وجعلوا من التضحية والعطاء والوفاء نهجاً في حياتهم ومسيرتهم.وإننا نعتز بمواقفكم الوطنية الصادقة، وبإيمانكم الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية، وبالعلاقة النضالية التي تجمع شعبينا اللبناني والفلسطيني، وبما يجسده هذا الانتماء من وحدة في الموقف والمصير، في مواجهة الاحتلال والعدوان، دفاعاً عن الحرية والكرامة والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها”.

اضاف: “إن تضامننا معكم ليس مجرد واجب أخوي، بل هو موقف وطني نابع من إيماننا بأن التضحيات التي يقدمها المناضلون وأصحاب المواقف المبدئية ستبقى شاهداً على أصالة انتمائهم، وأن إرادة الشعوب التي تؤمن بحقها لا يمكن أن تنكسر أمام آلة الدمار والعدوان.