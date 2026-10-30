العدو الصهيوني نفذ جملة اعتداءات جنوباً

نفذ العدو الصهيوني العديد من الاعتداءات على جنوب لبنان اليوم. وافاد مراسل المنار ان العدو نفذ بعد الظهر تفجيرا في بلدة الطيري. كما قصف جيش العدو بالمدفعية بلدة حداثا، ونفذ عملية تمشيط في الخيام.

ملخص الاعتداءات الميدانية حتى ظهر اليوم:

القصف المدفعي:

بلدة المنصوري (قصف مدفعي وقذائف هاون).

بلدة كفرتبنيت.

وادي زبقين.

وادي الحجير – أطراف الغندورية.

تمشيط بالأسلحة الرشاشة:

بلدة زوطر الشرقية.

مدينة الخيام.

بلدة بيت ياحون.

استهدافات بدبابات الميركافا:

بلدة زوطر الشرقية.

قذائف دخانية:

بلدة المنصوري.

تحركات لاليات جيش العدو: