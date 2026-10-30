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    لبنان

    الشيخ القطان: المطالبة بتعديل القانون الذي يجرّم التعامل مع العدو الإسرائيلي دليل على العمالة الواضحة

      أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان أن “الطرح المتداول في المجلس النيابي لتعديل القانون الذي يجرّم التعامل مع العدو الإسرائيلي يدل على العمالة الواضحة”.

      واستغرب الشيخ القطان في حديث له الجمعة أن “يخرج في لبنان من يطالب بتعديل هذا القانون”، معلناً ضمّ صوته إلى صوت “النواب الشرفاء وإلى موقف رئيس مجلس النواب الذي دعا كل من يريد طرح تعديل القانون إلى أن يتجرأ ويفعل ذلك في المجلس النيابي”.

      وتحدث الشيخ القطان عن اعتداءات العدو الاسرائيلي اليومية، قائلاً إنه “يعتدي علينا كل يوم، ويقتلنا كل يوم، ويجرف قرانا كل يوم، ويهدم بيوتنا كل يوم، وإنه قتل الناس في فلسطين وغزة ولبنان وفي كل مكان”.

      واكد الشيخ القطان أنه “لن يكون هناك اعتراف بهذا العدو يوماً من الأيام، ولا تطبيع معه، ولا استسلام لإرادته، ولا علاقات طيبة معه”، داعيا “العدو إلى أن يخرج من أرضنا ومن بلداننا المغتصبة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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