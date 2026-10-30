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    وزارة الصحة اليمنية: استشهاد وإصابة 6 مدنيين جراء قصف مدفعي للتحشيدات السعودية على مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز

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