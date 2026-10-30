كمال الخير: استمرار المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي لا يخدم مصلحة لبنان

أكد رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير أن “استمرار المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي لا يخدم مصلحة لبنان”.

ودعا الخير في حديث له الجمعة “القوى السياسية إلى اعتماد الحوار الداخلي ووضع استراتيجية دفاعية لحماية لبنان، تكون المقاومة اللبنانية أساساً لها”، محذراً من “مخاطر الفتنة والاقتتال الداخلي”.

وحذر الخير من “استهداف المؤسسة العسكرية وقيادتها”، ورأى أن “التصويب على الجيش يضعف لبنان”، وشدد على “ضرورة دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن”.

من جهة ثانية، أشاد الخير “باللقاء الرباعي الذي عُقد في طهران بمشاركة إيران وباكستان والسعودية وتركيا”، داعياً إلى “تعزيز الحوار والتنسيق العربي والإسلامي لحماية أمن المنطقة واستقرارها، ومواجهة التحديات الخارجية، والحفاظ على ثروات الشعوب ووحدتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام