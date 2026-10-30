الجمعة   
   30 10 2026   
   18 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 15:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    القوات المسلحة اليمنية: ندعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من معسكرات وتحشيدات “العدو” السعودي كونها أهدافاً عسكرية لقواتنا

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تعتدي على بلدة حداثا في جنوب لبنان

      مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تعتدي على بلدة حداثا في جنوب لبنان

      القوات المسلحة اليمنية تكشف الإدارة العملياتية والقيادة العسكرية الميدانية لضباط النظام السعودي في اليمن: سنعمل على ملاحقتهم بشكل متواصل

      القوات المسلحة اليمنية تكشف الإدارة العملياتية والقيادة العسكرية الميدانية لضباط النظام السعودي في اليمن: سنعمل على ملاحقتهم بشكل متواصل

      القوات المسلحة اليمنية: ندعو كل المخدوعين من أبناء بلدنا إلى عدم الاستجابة لقادة “العدو” السعودي حتى لا يكونوا وقوداً لهم في محارق الموت

      القوات المسلحة اليمنية: ندعو كل المخدوعين من أبناء بلدنا إلى عدم الاستجابة لقادة “العدو” السعودي حتى لا يكونوا وقوداً لهم في محارق الموت